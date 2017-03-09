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Феттель стал самым быстрым в третий день тестов в Барселоне, Квят – 4-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в третий день тестов Формулы-1 в Барселоне.

Четырехкратный чемпион мира проехал свой быстрейший круг за 1 минуту 19,024 секунды.

Второй результат у Льюиса Хэмилтона на «Мерседесе». Третье место занял француз Эстебан Окон на «Форс Индии».

Четвертое время показал гонщик «Торо Россо» Даниил Квят, завершивший круг с результатом 1 минута 20,416 секунды.

Барселона (Испания)
Тесты
3-й день

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1:19.024 (156 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.328 (52)
3. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.137 (137)
4. Даниил Квят («Торо Россо») +1.392 (94)
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.480 (119)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.800 (128)
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +2.324 (48)
8. Валттери Боттас («Мерседес») +2.795 (95)
9. Паскаль Верляйн («Заубер») +3.323 (44)
10. Джолион Палмер («Рено») +3.394 (53)
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +4.306 (88)
12. Фелипе Масса («Уильямс») +5.419 (80)
13. Лэнс Стролл («Уильямс») +5.839 (85)

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