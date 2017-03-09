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ЦСКА обыграл «Галатасарай» и возглавил таблицу Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА дома взял верх над «Галатасараем» в 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Счет встречи - 85:69 (13:17, 33:12, 19:20, 20:20).

Самым результативным игроком стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 22 очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Московский клуб одержал 19-ю победу и сместил «Реал» с первой строчки в таблице турнира. Турецкая команда - на 13-м месте.

В следующем туре ЦСКА 17 марта сыграет на выезде с «Басконией», а «Галатасарай» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».

Матч

ЦСКА - Галатасарай - 85:69

Место и дата

09 марта 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция


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