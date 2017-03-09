ЦСКА обыграл «Галатасарай» и возглавил таблицу Евролиги

Димитрис Итудис: Так сложилось, что семь из девяти матчей в этом месяце мы проводим в гостях

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выездную победу своей команды над «Нижним Новгородом» (101:65) в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.