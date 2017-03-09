Татьяна Иванова: Надо еще поработать над стартом

Серебряный призер Олимпиады в Сочи Татьяна Иванова подвела итоги сезона, в котором она заняла третье место в общем зачете Кубка мира.

- Строго говоря, сезон еще не закончился, - рассказала Иванова «Советскому спорту». – Нам еще предстоит чемпионат России – как раз в субботу вылетаю в Сочи. Но если говорить о международном, то да – он сложился неплохо. Были победы, медали, третье место в общем зачете. Довольна ли? Нет, не довольна. По крайней мере, не полностью. Не могу сказать, что была в лучшей форме. Есть еще моменты, которые предстоит проанализировать и исправить. Например, старт. Над ним еще надо много работать и часто я теряю драгоценные секунды именно на первом секторе, после разгона. Хотя не все так однозначно. Скажем, на чемпионатах Европы и мира в этом сезоне у меня именно старт был лучшим среди всех соперниц. Но в Кенигзее, на Европе, я завоевала серебро. А в Иглсе, на мире, даже не вошла в десятку…