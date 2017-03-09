Татьяна Иванова: Трасса в Корее интересная, но опасная

Вице-чемпионка Олимпиады-2014 Татьяна Иванова поделилась впечатлениями от олимпийской трассы Пхенчхане, на которой она в минувшем сезоне одержала победу в рамках этапа Кубка мира.

- Мне понравилась эта трасса, - отметила Иванова в интервью «Советскому спорту. - Однако это не отменяет тот факт, что у нас возникло много вопросов. В том числе – к девятому повороту, на котором многие допустили ошибки. Вряд ли его поменяют к Олимпиаде. Разве что внесут определенные коррективы, чтобы понизить риск для спортсменов – не столько в плане допущенных ошибок, сколько из-за их возможных последствий. Вираж, конечно, очень коварный. Думаю, тут случился какой-то конструкторский просчет, и корейцы на выходе получили не то, на что рассчитывали. Думаю, необходимо по крайней мере увеличить высоту бортов, чтобы не повторилась трагедия, как с Нодаром Кумариташвили в Ванкувере (грузинский саночник погиб, вылетев с трассы во время тренировки и врезавшись в опору конструкции трассы, - Прим. ред.). Этим и должны заняться организаторы. Пусть телевизионная картинка станет менее красивой, зато так будет безопаснее.