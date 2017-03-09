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Татьяна Иванова: В сторону россиян никто косо не смотрит

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Серебряный призер Олимпиады в Сочи Татьяна Иванова рассказала об отношении к сборной России по санному спорту после публикации второй части доклада Макларена.

- У нас очень спокойная обстановка, - рассказала Иванова «Советскому спорту». - Честно – даже за спиной никто ничего не говорит! Были бы какие-то сплетни, ухмылки, косые взгляды – мы бы это заметили. Но ничего подобного нет. На этапе Кубка мира в Корее состоялось общее собрание спортсменов. Так нам объявили, что все вопросы, связанные с допингом, находятся в ведении FIL (Международной федерации санного спорта, - Прим. ред.), все спортсмены под жестким контролем, и нарушений ни у кого нет. Хотя пробы сдаем регулярно. Впрочем, зачем вообще допинг в санях? Можно, конечно, как-то прибавить на старте, но сам по себе старт ничего не решает. Тебе еще километр с лишним лететь вниз по трассе, и тут все зависит только от техники. В общем, принимать что-то просто бессмысленно.

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