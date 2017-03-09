В УЕФА остались недовольны судейством матча «Барселона» – «ПСЖ»
В УЕФА остались недовольны судейством главного арбитра Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» (6:1). Об этом пишет испанская Marca.
Как сообщается, сейчас в организации ждут доклад о работе арбитров от делегата этой встречи. По его результатам немецкому судье грозит снижение рейтинга, которое влияет на распределение арбитров на обслуживание матчей и даже временное отстранение от работы.
Напомним, что некоторые решения Айтекина вызвали многочисленные споры среди болельщиков и экспертов. Самым обсуждаемым стал эпизод с назначением пенальти в самой концовке встречи, когда «Барселона» смогла забить пятый мяч.
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция