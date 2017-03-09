В УЕФА остались недовольны судейством матча «Барселона» – «ПСЖ»

В УЕФА остались недовольны судейством главного арбитра Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» (6:1). Об этом пишет испанская Marca.

Как сообщается, сейчас в организации ждут доклад о работе арбитров от делегата этой встречи. По его результатам немецкому судье грозит снижение рейтинга, которое влияет на распределение арбитров на обслуживание матчей и даже временное отстранение от работы.

Напомним, что некоторые решения Айтекина вызвали многочисленные споры среди болельщиков и экспертов. Самым обсуждаемым стал эпизод с назначением пенальти в самой концовке встречи, когда «Барселона» смогла забить пятый мяч.