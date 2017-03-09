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Руководство «ПСЖ» не собирается увольнять Эмери

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери продолжит работать с командой после ее вылета из Лиги чемпионов, сообщает AS.

По данным издания, кредит доверия к испанскому специалисту сохраняется, несмотря на фиаско, которое накануне потерпел парижский клуб в Испании.

Напомним, «ПСЖ», выиграв первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов у «Барселоны» (4:0), в ответной встрече не удержал преимущество, уступив 1:6.

Команда Эмери продолжает борьбу за титул чемпиона Франции. После 28 туров она занимает второе место, на три очка отставая от «Монако».

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