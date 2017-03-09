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Чемпион мира по мотогонкам на выносливость погиб в аварии во время тестов

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Чемпион мира по мотогонкам на выносливость Антони Деляль погиб в аварии во время тестов. Об этом сообщает портал Motorsport.

Француз разбился во время утренней тренировки на трассе в Ногаро в рамках подготовки к 24 часам Ле Мана (15-16 апреля) . Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пилот скончался от полученных травм. 35-летний пилот готовился к 24-часовой гонке.

В копилке Делаля пять титулов чемпиона мира в гонках на выносливость.

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