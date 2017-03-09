Гол Станчу принес «Андерлехту» победу над АПОЭЛОм
Кипрский АПОЭЛ дома уступил бельгийскому «Андерлехту» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Единственный мяч на 29-й минуте забил полузащитник гостей Николае Станчу.
Ответная встреча пройде в Брюсселе 16 марта.
Матч
Голы
Чипчу 29 (0:1).
Состав
АПОЭЛ: Ватерман, Иоанну, Миланов, Меркис, Астиц (Лаго, 40), Эфрем (Вандер, 55), Мораиш, де Камарго, Барраль, Эбесилио (Артиматас, 72), Янниотас
Андерлехт: Рубен, Аппиа, Нюйтинк, Спайич, Тьелеманс, Нахар, Ханни, Станчу (Ачимпонг, 80), Дендонкер, Чипчу (Бруно, 88), Теодорчик (Телин, 59)
Предупреждения:
Мораиш, 45; Миланов, 68 - Аппиа, 63; Телин, 79; Спайич, 86; Чипчу, 86
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
09 марта 21:00, ГСП, Онлайн-трансляция
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