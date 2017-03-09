Team Bazaar.Youth стала победителем открытой квалификации в ЮВА к The Kiev Major
Команда Team Bazaar.Youth победила во второй открытой квалификации в Юго-Восточной Азии к турниру The Kiev Major.
В финале Team Bazaar.Youth обыграла пятерку из White Fries Gaming со счетом 2:1.
Победителем первой открытой квалификации в Юго-Восточной Азии стала команда Team Bazaar.
Закрытые региональные отборочные состоятся 10-14 марта.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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