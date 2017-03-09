«Копенгаген» обыграл «Аякс» в Лиге Европы

Анатолий Байдачный: «Ростову» было полезно сыграть с «Томью» перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о готовности команды к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».