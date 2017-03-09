«Копенгаген» обыграл «Аякс» в Лиге Европы
Датский «Копенгаген» дома взял верх над голландским «Аяксом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
У хозяев поля отличились Расмус Фальк (1-я минута) и Андреас Корнелиус (59-я), у гостей - Каспер Дольберг (32-я).
Ответная встреча пройдет в Амстердаме 16 марта.
Матч
Копенгаген - Аякс - 2:1 (1:1)
Голы
Фальк 1 (1:0). Дольберг 32 (1:1). Корнелиус 60 (2:1).
Состав
Копенгаген: Ольсен, Йоргенсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен, Матич, Квист, Корнелиус, Сантандер (Павлович, 63), Фальк, Тоту
Аякс: Онана, Де Лигт, Виргевер, Тете, Синкгравен, Классен, ван де Бек, Юнес, Шоне, Траоре (Зиеш, 77), Дольберг
Предупреждения:
Йоргенсен, 21 - Виргевер, 65; Тете, 71; Шоне, 77; Классен, 88
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
09 марта 21:00, Паркен, Онлайн-трансляция
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