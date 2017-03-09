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«Барселона» продлит контракт с Ракитичем до 2021 года

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

«Барселона» достигла соглашения с полузащитником Иваном Ракитичем о продлении контракта, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 28-летним хорватом будет подписано 10 марта, оно рассчитано до 30 июня 2021 года. Предыдущий контракт истекал летом 2019 года.

Сумма отступных будет составлять 125 миллионов евро.

Напомним, в «Барселону» Ракитич перешел из «Севильи» в 2014 году. В составе каталонской команды он провел 145 матчей и забил 23 мяча.  

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