«Барселона» продлит контракт с Ракитичем до 2021 года

«Барселона» достигла соглашения с полузащитником Иваном Ракитичем о продлении контракта, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 28-летним хорватом будет подписано 10 марта, оно рассчитано до 30 июня 2021 года. Предыдущий контракт истекал летом 2019 года.

Сумма отступных будет составлять 125 миллионов евро.

Напомним, в «Барселону» Ракитич перешел из «Севильи» в 2014 году. В составе каталонской команды он провел 145 матчей и забил 23 мяча.