Димитрис Итудис: Во второй половине «Галатасарай» хорошо сражался

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Галатасараем» в 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги (85:69).

– Поздравляю команду с победой и досрочным выходом в плей-офф. Осталось сыграть еще пять матчей, и нашей задачей, конечно, является завоевание преимущества домашней площадки, но стать первыми, кто заранее пробился в восьмерку в новом формате Евролиги.

Мы медленно начали, особенно в защите. Нападение тоже не блистало: наверное, мы провели худший стартовый отрезок по результативности. Атака выглядела стационарно, соперник выдавливал нас на одну сторону. Мы кардинально изменили ситуацию во второй четверти, стали защищаться, действовать мобильно, задали тон игре и выиграли отрезок с разницей в 21 очко. Во второй половине «Галатасарай» хорошо сражался, но мы сумели бороться на равных и заслужили победу. Спасибо почти семи с половиной тысячам болельщиков, которые пришли нас поддержать, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что армейцы одержали 19-ю победу и сместили «Реал» с первой строчки в таблице турнира. Турецкая команда – на 13-м месте.

В следующем туре ЦСКА 17 марта сыграет на выезде с «Басконией», а «Галатасарай» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».