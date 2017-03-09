«Ростов» сыграл вничью с «МЮ» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Поль Погба против Кристиана Нобоа Источник: «Советский спорт»

«Ростов» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» Матч прошел в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и закончился со счетом со счетом 1:1.

Счет в матче на 35-й минуте открыл полузащитник «МЮ» Генрих Мхитарян, опередивший двух защитников «Ростова» и замкнувший передачу шведского нападающего команды Златана Ибрагимовича. На 53-й минуте «Ростов» счет сравнял. Тимофей Калачев здорово забросил мяч на Александра Бухарова. Нападающий ростовской команды выскочил на один на один с Серхио Ромеро и пробил мимо голкипера.

Отметим, что на 18-й минуте встречи поле покинул защитник «Ростова» Владимир Гранат, получивший травму в результате столкновения с Мхитаряном. Его место занял Денис Терентьев.

Добавим, что полузащитник «Ростова» Александр Гацкан и защитник Тимофей Калачев получили в этой встрече желтые карточки и пропустят следующую игру.

Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Матч начнется в 23:05 по московскому времени.

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