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Виталий Мутко: «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» показали великую игру

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от первой встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Великая игра, большая, серьезная. Характер, воля, мне все понравилось. Вообще команда наша техничная. Удивил газон. Сложно показывать комбинационную игру, было много моментов, когда поле не позволяло убежать, а так, ребята настроены, поддержка хорошая. Молодцы, можем, когда хотим. Шансы, конечно, есть на «Олд Траффорд», – цитирует Мутко «Р-Спорт».

Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере.

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Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).

Состав

Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович

Предупреждения:

Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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