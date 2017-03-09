Виталий Мутко: «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» показали великую игру
Глава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от первой встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).
«Великая игра, большая, серьезная. Характер, воля, мне все понравилось. Вообще команда наша техничная. Удивил газон. Сложно показывать комбинационную игру, было много моментов, когда поле не позволяло убежать, а так, ребята настроены, поддержка хорошая. Молодцы, можем, когда хотим. Шансы, конечно, есть на «Олд Траффорд», – цитирует Мутко «Р-Спорт».
Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере.
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Матч
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).
Состав
Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович
Предупреждения:
Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция