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Хачанов обыграл Робредо на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов взял верх над испанцем Томми Робредо в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе.

Счет встречи, которая продолжалась 1 час 12 минут, - 6:1, 7:5.

Хачанов двенадцать раз подал навылет, допустил две двойные ошибки, отыграл три брейк-пойнта из четырех и сделал пять брейков.

В следующем раунде россиянин встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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