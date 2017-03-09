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Иван Данильянц: «Ростов» провел два разных тайма

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

– Провели два разных тайма. В первом нам многое не удалось. Были скованные и далеко от соперника. Не хватало агрессии. Потом раскрепостились, сделали поправки. Во втором тайме можно было узнать привычный «Ростов». Удалось забить гол и сыграть 1:1, – сказал Данильянц.

Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).

Состав

Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович

Предупреждения:

Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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