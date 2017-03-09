Иван Данильянц: «Ростов» провел два разных тайма

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

– Провели два разных тайма. В первом нам многое не удалось. Были скованные и далеко от соперника. Не хватало агрессии. Потом раскрепостились, сделали поправки. Во втором тайме можно было узнать привычный «Ростов». Удалось забить гол и сыграть 1:1, – сказал Данильянц.

Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

«А Ибра не забил! А Бухаров забил!». Лучшие твиты по матчу «Ростов» – «МЮ»