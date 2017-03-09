Иван Данильянц: Бухаров серьезно относится к своей работе

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц отметил игру нападающего желто-синих Александра Бухарова в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

– Бухаров? Он провел хорошую подготовку зимой. Кропотливо работал на сборах и здорово вошел в сезон. Саша серьезно относится к своей работе.

– Вы все-таки довольны результатом?

– С одной стороны можно считать результат хорошим, все-таки наш соперник – это «МЮ» Но впереди второй матч, где решится исход противостояния. Есть какая-то внутренняя неудовлетворенность, – сказал Данильянц.

Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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