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Иван Данильянц: Бухаров серьезно относится к своей работе

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц отметил игру нападающего желто-синих Александра Бухарова в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

– Бухаров? Он провел хорошую подготовку зимой. Кропотливо работал на сборах и здорово вошел в сезон. Саша серьезно относится к своей работе.

– Вы все-таки довольны результатом?
– С одной стороны можно считать результат хорошим, все-таки наш соперник – это «МЮ» Но впереди второй матч, где решится исход противостояния. Есть какая-то внутренняя неудовлетворенность, – сказал Данильянц.

Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

«А Ибра не забил! А Бухаров забил!». Лучшие твиты по матчу «Ростов» – «МЮ»

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).

Состав

Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович

Предупреждения:

Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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