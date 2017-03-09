Иван Данильянц: Бухаров серьезно относится к своей работе
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц отметил игру нападающего желто-синих Александра Бухарова в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
– Бухаров? Он провел хорошую подготовку зимой. Кропотливо работал на сборах и здорово вошел в сезон. Саша серьезно относится к своей работе.
– Вы все-таки довольны результатом?
– С одной стороны можно считать результат хорошим, все-таки наш соперник – это «МЮ» Но впереди второй матч, где решится исход противостояния. Есть какая-то внутренняя неудовлетворенность, – сказал Данильянц.
Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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Матч
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).
Состав
Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович
Предупреждения:
Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция