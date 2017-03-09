Жозе Моуринью: Уезжаем из «Ростова» в хорошем настроении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1).

– Уезжаем из «Ростова» в хорошем настроении, я доволен. Мы ожидали, что нас ждет сложный матч. Теперь «МЮ» устроит победа или нулевая ничья, но исход противостояния открыт.

– Что скажете о ростовских болельщиках?

– Все прошло супер. К нам хорошо относились с момента нашего приезда сюда. Да, зрители не поддерживали нас, но так и не должно быть. Мне понравилась атмосфера. На поле тоже все было здорово. Россияне могут рассчитывать на хороший прием в Англии, – сказал Моуринью.

Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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