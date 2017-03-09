Жозе Моуринью: Исход поединка с «Ростовом» не решен
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня соперники сыграли вничью 1:1.
– Исход поединка не решен. «Ростов» имеет опыт больших матчей, им не проблема сыграть на «Олд Траффорд». Тем более у них больше отдыха, чем у нас. Они играют в воскресенье, а мы в понедельник. Но нам остался шаг до четвертьфинала, и это нас мотивирует, – сказал Моуринью.
Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере.
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Матч
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).
Состав
Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович
Предупреждения:
Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция