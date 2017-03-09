Жозе Моуринью: Исход поединка с «Ростовом» не решен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня соперники сыграли вничью 1:1.

– Исход поединка не решен. «Ростов» имеет опыт больших матчей, им не проблема сыграть на «Олд Траффорд». Тем более у них больше отдыха, чем у нас. Они играют в воскресенье, а мы в понедельник. Но нам остался шаг до четвертьфинала, и это нас мотивирует, – сказал Моуринью.

Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере.

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