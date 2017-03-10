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Полузащитник ростовского СКА опроверг свою причастность к перепродаже билета на матч «Ростов» - «МЮ»

Источник:  InstagramКомментарии

Полузащитник ростовского СКА Никита Саламатов написал в своем инстаграме, что не имеет отношения к перепродаже билета на матч Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».

- Ребят, не занимайтесь ерундой, я не продавал никакие билеты, мне это не нужно! Мою социальную сеть взломали с целью перепродажи билетов, в это время я находился на тренировке, а когда попытался зайти в социальные сети – уже не получалось. Сейчас я сменил пароли и могу в обычном режиме пользоваться инстаграмом. Сами подумайте, откуда у меня билет на этот матч, люди неделями стояли в очереди, чтобы попасть сегодня на стадион, и если бы у меня был билет, я бы сам с радостью пошел на такой матч! – написал Саламатов в инстаграме.

‼️‼️‼️

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Ранее в СМИ сообщалось, что полузащитник продавал билет на матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» более чем в два раза дороже номинальной стоимости.

Напомним, Никита Саламатов перешел в СКА из «Зенита-2» зимой 2017 года. За вторую команду сине-бело-голубых игрок провел 13 матчей.

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