Кубок мира. Спринт. Старых стартует 48-й, Шумилова – 57-й
Стал
известен старт-лист женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону
в Контиолахти (Финляндия).
Первой
из россиянок стартует Ирина Услугина – третий номер. Ирина Старых стартует
48-й, Екатерина Шумилова – 57-й. Виктория Сливко получила 87-й стартовый номер,
Дарья Виролайнен – 94-й. Отметим, что чешка Габриэла Коукалова уйдет со старта
второй, финка Кайса Макарайнен – 19-й, а немка Лаура Дальмайер – 27-й.
Гонка
начнется в 19:45 по Москве. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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