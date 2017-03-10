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Кубок мира. Спринт. Старых стартует 48-й, Шумилова – 57-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен старт-лист женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

Первой из россиянок стартует Ирина Услугина – третий номер. Ирина Старых стартует 48-й, Екатерина Шумилова – 57-й. Виктория Сливко получила 87-й стартовый номер, Дарья Виролайнен – 94-й. Отметим, что чешка Габриэла Коукалова уйдет со старта второй, финка Кайса Макарайнен – 19-й, а немка Лаура Дальмайер – 27-й.

Гонка начнется в 19:45 по Москве. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.


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