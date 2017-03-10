ФК «Лион» подписал четырех игроков по FIFA Online 3

Французский футбольный клуб «Лион» подписал контракты с четырьмя китайскими киберфутболистами.



Фэн Жуй, Сон Ди, Сюй Цинму и Сунь Цзянфэн теперь будут представлять «Лион» на турнирах по FIFA Online 3. Игроки дебютируют в качестве киберфутболистов клуба на четвертом сезоне лиги FSL.

Это сотрудничество позволит «Лиону» улучшить связи с китайскими фанатами, а также содействовать развитию киберфутбола в Китае.

Источник