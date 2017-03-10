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ФК «Лион» подписал четырех игроков по FIFA Online 3

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Французский футбольный клуб «Лион» подписал контракты с четырьмя китайскими киберфутболистами.

Фэн Жуй, Сон Ди, Сюй Цинму и Сунь Цзянфэн теперь будут представлять «Лион» на турнирах по FIFA Online 3. Игроки дебютируют в качестве киберфутболистов клуба на четвертом сезоне лиги FSL.


Это сотрудничество позволит «Лиону» улучшить связи с китайскими фанатами,  а также содействовать развитию киберфутбола в Китае.

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