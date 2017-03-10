ФК «Лион» подписал четырех игроков по FIFA Online 3
Французский футбольный клуб «Лион» подписал контракты с четырьмя китайскими киберфутболистами.
Фэн Жуй, Сон Ди, Сюй Цинму и Сунь Цзянфэн теперь будут представлять «Лион» на турнирах по FIFA Online 3. Игроки дебютируют в качестве киберфутболистов клуба на четвертом сезоне лиги FSL.
L'OL se lance dans l’#eSport en Chine !! 🇨🇳🎮— Olympique Lyonnais (@OL) 7 марта 2017 г.
Plus d'infos sur https://t.co/iHNQw9rScW pic.twitter.com/VvdPQj0033
Это сотрудничество позволит «Лиону» улучшить связи с китайскими фанатами, а также содействовать развитию киберфутбола в Китае.
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