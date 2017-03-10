Кубок мира. Спринт. Шипулин стартует 27-м, Гараничев – 30-м
Стал
известен старт-лист мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону
в Контиолахти (Финляндия).
Первым
из россиян на старт выйдет Матвей Елисеев – ему достался четвертый стартовый
номер. 27-й номер у Антона Шипулина, 30-й – у Евгения Гараничева. Под 33-м номером
стартует Максим Цветков, под 74-м Антон Бабиков и под 94-м – Дмитрий Малышко.
Отметим также, что досрочный победитель Кубка мира француз Мартен Фуркад
стартует 38-м.
Гонка
начнется в 16:30 по Москве. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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