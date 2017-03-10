Кубок мира. Спринт. Шипулин стартует 27-м, Гараничев – 30-м

Стал известен старт-лист мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

Первым из россиян на старт выйдет Матвей Елисеев – ему достался четвертый стартовый номер. 27-й номер у Антона Шипулина, 30-й – у Евгения Гараничева. Под 33-м номером стартует Максим Цветков, под 74-м Антон Бабиков и под 94-м – Дмитрий Малышко. Отметим также, что досрочный победитель Кубка мира француз Мартен Фуркад стартует 38-м.

Гонка начнется в 16:30 по Москве. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.