Артем Салахов: Тренерский штаб «Ухты» разобрал все тонкости игры «Прогресса»
Голкипер «Ухты» Артем Салахов поделился ожиданиями от матча
с «Прогрессом» в рамках российской Суперлиги.
- Как команда
провела небольшую паузу, связанную с пропуском тура Чемпионата?
- Паузу клуб прожил в тренировочном режиме. Работали над физическими кондициями, улучшали действия игрового плана. Помимо этого, провели товарищескую игру со сборной города Ухты. Надо признать, ребята противопоставили нам хорошую игру и отметились большим желанием проявить себя! Поэтому встреча получилась интересной.
- Согласен, что «Прогресс» - главное открытие сезона? Или тебя не удивляет выступление глазовской команды?
- В этом году, безусловно, «Прогресс» - открытие сезона. В команде подобрались хорошие ребята и тренерский штаб, который смог разобрать все тонкости игры. Отмечу, что футболисты Глазова бьются друг за друга – отсюда и хороший результат, - цитирует Салахова официальный сайт АМФР.
Матч «Ухта» - «Прогресс»
состоится 11 марта. Начало в 17:00 по Москве.