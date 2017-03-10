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Артем Салахов: Тренерский штаб «Ухты» разобрал все тонкости игры «Прогресса»

Источник:  Ассоциация мини-футбола России (АМФР)Комментарии

Голкипер «Ухты» Артем Салахов поделился ожиданиями от матча с «Прогрессом» в рамках российской Суперлиги.

- Как команда провела небольшую паузу, связанную с пропуском тура Чемпионата?
- Паузу клуб прожил в тренировочном режиме. Работали над физическими кондициями, улучшали действия игрового плана. Помимо этого, провели товарищескую игру со сборной города Ухты. Надо признать, ребята противопоставили нам хорошую игру и отметились большим желанием проявить себя! Поэтому встреча получилась интересной.

- Согласен, что «Прогресс» - главное открытие сезона? Или тебя не удивляет выступление глазовской команды?
- В этом году, безусловно, «Прогресс» - открытие сезона. В команде подобрались хорошие ребята и тренерский штаб, который смог разобрать все тонкости игры. Отмечу, что футболисты Глазова бьются друг за друга – отсюда и хороший результат, - цитирует Салахова официальный сайт АМФР.

Матч «Ухта» - «Прогресс» состоится 11 марта. Начало в 17:00 по Москве.

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