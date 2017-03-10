Даниил Квят: Мы прилично подготовились к этапу в Мельбурне
Пилот команды «Торо Россо»
Даниил Квят подвел итоги тестов в Барселоне.
«Я доволен сегодняшним днем. Пожалуй,
впервые я могу сказать, что действительно получил удовольствие в этом году!
Было здорово проехать так много кругов – определенно день получился очень
продуктивным для меня и моих инженеров.
Мы продолжили подготовку к предстоящем сезону: провели отдельные серии кругов и моделирование гонки, что было важно после потери времени на прошлой неделе. Также нам удалось провести несколько экспериментальных исследований, теперь предстоит проанализировать много ценных данных. Я могу сказать, начала», - цитирует Квята Autosport.
По итогам третьего дня тестов в
Барселоне Квят показал четвертое время, лучшее время в активе Себастьяна
Феттеля из «Феррари».
Предстоящий
сезон станет для 22-летнего Квята четвертым в Формуле-1. Лучшим результатом для
него остается седьмое место в личном зачете по итогам чемпионата 2015 года,
когда он выступал за «Ред Булл».
Первый
этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.