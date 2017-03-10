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Даниил Квят: Мы прилично подготовились к этапу в Мельбурне

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги тестов в Барселоне.

«Я доволен сегодняшним днем. Пожалуй, впервые я могу сказать, что действительно получил удовольствие в этом году! Было здорово проехать так много кругов – определенно день получился очень продуктивным для меня и моих инженеров.

Мы продолжили подготовку к предстоящем сезону: провели отдельные серии кругов и моделирование гонки, что было важно после потери времени на прошлой неделе. Также нам удалось провести несколько экспериментальных исследований, теперь предстоит проанализировать много ценных данных. Я могу сказать,  начала», - цитирует Квята Autosport.

По итогам третьего дня тестов в Барселоне Квят показал четвертое время, лучшее время в активе Себастьяна Феттеля из «Феррари».

Предстоящий сезон станет для 22-летнего Квята четвертым в Формуле-1. Лучшим результатом для него остается седьмое место в личном зачете по итогам чемпионата 2015 года, когда он выступал за «Ред Булл».

Первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.

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