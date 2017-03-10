«Сельта» вырвала победу в матче с «Краснодаром»
Первый
матч 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:1.
Все мячи были забиты во втором тайме. Хозяев на 50-й минуте вывел вперед Даниэль Васс. Дальним ударом с отскоком от газона. он поразил ворота Крицюка. Через шесть минут сравнял результат Виктор Классон. Он получил мяч от Вандерсона, легко проскочил между двух защитников и внешней стороной стопы запустил мяч между ног голкипера. На исходе матча Клаудио Бове после навеса с фланга опередил Гранквиста и головой отправил мяч в ворота.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ответный матч пройдет 16 марта.
Лига
Европы. 1/8 финала
Первый матч
Матч
Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)
Голы
Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).
Состав
Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)
Предупреждения:
нет - Классон, 24
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция