«Сельта» вырвала победу в матче с «Краснодаром»

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.

Все мячи были забиты во втором тайме. Хозяев на 50-й минуте вывел вперед Даниэль Васс. Дальним ударом с отскоком от газона. он поразил ворота Крицюка. Через шесть минут сравнял результат Виктор Классон. Он получил мяч от Вандерсона, легко проскочил между двух защитников и внешней стороной стопы запустил мяч между ног голкипера. На исходе матча Клаудио Бове после навеса с фланга опередил Гранквиста и головой отправил мяч в ворота.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ответный матч пройдет 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала

Первый матч