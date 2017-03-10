«Лион» обыграл «Рому»
Первый
матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Ромой» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лиона».
В
составе римского клуба отличились Мохаммед Салах Федерико Фасио. У «Лиона»
забивали Муктар Диакаби, Корентен Толиссо. Набиль Фекир и Александр Ляказетт. Ответный матч пройдет
16 марта.
«Советский
спорт» вел текстовую трансляцию матча «Лион» - «Рома».
Лига
Европы. 1/8 финала
Первый матч
Матч
Голы
Дьякаби 8 (1:0). Салах 20 (1:1). Фасио 33 (1:2). Толиссо 47 (2:2). Фекир 74 (3:2). Ляказетт 90 (4:2).
Состав
Лион: Лопеш, Маммана (Фекир, 70), Морель, Дьякаби, Рафаэл (Жалле, 46), Толиссо, Тусар, Гоналонс, Вальбуэна, Ляказетт, Геззаль (Корне, 77)
Рома: Алисон, Бруно Перес, Фасио, Эмерсон, Манолас, Жуан, Строотман, Салах, Наингголан (Перотти, 83), Де Росси (Паредес, 82), Джеко (Эль-Шаарави, 90)
Предупреждения:
Тусар, 62 - Эмерсон, 41; Манолас, 66
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
09 марта 23:05, Жерлан, Текстовая трансляция