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«Лион» обыграл «Рому»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Ромой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лиона».

В составе римского клуба отличились Мохаммед Салах Федерико Фасио. У «Лиона» забивали Муктар Диакаби, Корентен Толиссо. Набиль Фекир и Александр Ляказетт. Ответный матч пройдет 16 марта.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Лион» - «Рома».

Лига Европы. 1/8 финала

Первый матч

Матч

Лион - Рома - 4:2 (1:2)

Голы

Дьякаби 8 (1:0). Салах 20 (1:1). Фасио 33 (1:2). Толиссо 47 (2:2). Фекир 74 (3:2). Ляказетт 90 (4:2).

Состав

Лион: Лопеш, Маммана (Фекир, 70), Морель, Дьякаби, Рафаэл (Жалле, 46), Толиссо, Тусар, Гоналонс, Вальбуэна, Ляказетт, Геззаль (Корне, 77)

Рома: Алисон, Бруно Перес, Фасио, Эмерсон, Манолас, Жуан, Строотман, Салах, Наингголан (Перотти, 83), Де Росси (Паредес, 82), Джеко (Эль-Шаарави, 90)

Предупреждения:

Тусар, 62 - Эмерсон, 41; Манолас, 66

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

09 марта 23:05, Жерлан, Текстовая трансляция


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