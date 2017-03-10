«Шальке» и «Боруссия» (М) разошлись миром
Первый
матч 1/8 финала Лиги Европы между «Шальке» и «Боруссией» (Менхенгладбах)
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В
составе хозяев отличился Гвидо Бургщталлер, у гостей забил Йонас Хофманн.
Ответный матч состоится 16 марта.
Лига
Европы. 1/8 финала
Первый матч
Матч
Шальке 04 - Боруссия М - 1:1 (1:1)
Голы
Хофманн 15 (0:1). Бургшталлер 25 (1:1).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Настасич, Хёведес, Стамбули (Бенталеб, 55), Горецка, Гайс, Калигиури, Шёпф (Шупо-Мотинг, 72), Керер, Бургшталлер (Ди Санто, 84)
Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Вендт, Янчке, Колоджичак, Дауд, Джонсон (Хан, 65), Штробль, Хофманн (Шульц Н., 84), Штиндль, Раффаэл (Херрманн, 79)
Предупреждения:
Керер, 10; Гайс, 14 - Штробль, 3; Янчке, 38
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 марта 23:05, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция