«Олимпиакос» и «Бешикташ» сыграли вничью
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Бешикташем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В
составе хозяева отличился Эстебан Камбьяссо. Гости ответили голом Венсана Абубакара. Ответный матч состоится 16 марта.
Лига
Европы. 1/8 финала
Первый матч
Матч
Олимпиакос - Бешикташ - 1:1 (1:0)
Голы
Камбьяссо 36 (1:0). Абубакар 53 (1:1).
Состав
Олимпиакос: Леали, Фигуэйраш, Ботия (да Кошта, 64), Сиссоко, Рецос, Фортунис (Марин, 74), Камбьяссо (Мартинш, 70), Ромао, Мантатис, Ансарифард, Эльюнусси
Бешикташ: Агосто, Адриано, Генюл, Марсело, Тошич, Арслан (Озьякуп, 46), Хатчинсон, Талиска (Инлер, 90), Куарежма, Абубакар (Тосун, 82), Бабел
Предупреждения:
Судья:
Данни Маккели (Голландия)
Место и дата
09 марта 23:05, Георгиос Караискакис, Онлайн-трансляция
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