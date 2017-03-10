«Генк» на выезде разгромил «Гент»
Первый
матч 1/8 финала Лиги Европы между «Гентом» и «Генком» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Генка».
У
хозяев забивали Самуэль Кафу и Калифа Кулибали, а Жереми Пербе не реализовал
пенальти. Также на 84-й минуте у них был удален Андерсон Эсити. У «Генка» дубль
сделал Мбвана Самата. Также отличились Руслан Малиновский, Омар Коллей и Йере
Уронен.
Ответный
матч состоится 16 марта.
Лига
Европы. 1/8 финала
Первый
матч
Малиновский 21 (0:1). Калу 27 (1:1). Колли 33 (1:2). Саматта 41 (1:3). Уронен 45 (1:4). Кулибали 61 (2:4). Саматта 72 (2:5). Гент: Калинич, Митрович, Гиго, Гершон, Эсити, Сайеф (Симон, 76), Маттон, Верстрате (Ибрахим, 46), Калу, Кулибали, Пербе (Фокет, 76) Генк: Райан, Уронен, Кастань, Колли, Брабец, Берг, Бутьюс (Буффель, 46), Малиновский (Хэйнен, 81), Посуэло, Схрайверс (Троссар, 90), Саматта Пербе (Гент), 67 Эсити, 20; Кулибали, 59; Ибрахим, 89 - нет Эсити, 84 - нет Паоло Тальявенто (Италия) 09 марта 23:05, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Незабитые пенальти
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Малиновский 21 (0:1). Калу 27 (1:1). Колли 33 (1:2). Саматта 41 (1:3). Уронен 45 (1:4). Кулибали 61 (2:4). Саматта 72 (2:5).
Гент: Калинич, Митрович, Гиго, Гершон, Эсити, Сайеф (Симон, 76), Маттон, Верстрате (Ибрахим, 46), Калу, Кулибали, Пербе (Фокет, 76)
Генк: Райан, Уронен, Кастань, Колли, Брабец, Берг, Бутьюс (Буффель, 46), Малиновский (Хэйнен, 81), Посуэло, Схрайверс (Троссар, 90), Саматта
Пербе (Гент), 67
Эсити, 20; Кулибали, 59; Ибрахим, 89 - нет
Эсити, 84 - нет
Паоло Тальявенто (Италия)
09 марта 23:05, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция