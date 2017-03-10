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«Генк» на выезде разгромил «Гент»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Гентом» и «Генком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Генка».

У хозяев забивали Самуэль Кафу и Калифа Кулибали, а Жереми Пербе не реализовал пенальти. Также на 84-й минуте у них был удален Андерсон Эсити. У «Генка» дубль сделал Мбвана Самата. Также отличились Руслан Малиновский, Омар Коллей и Йере Уронен.

Ответный матч состоится 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала

Первый матч

Матч

Гент - Генк - 2:5 (1:4)

Голы

Малиновский 21 (0:1). Калу 27 (1:1). Колли 33 (1:2). Саматта 41 (1:3). Уронен 45 (1:4). Кулибали 61 (2:4). Саматта 72 (2:5).

Состав

Гент: Калинич, Митрович, Гиго, Гершон, Эсити, Сайеф (Симон, 76), Маттон, Верстрате (Ибрахим, 46), Калу, Кулибали, Пербе (Фокет, 76)

Генк: Райан, Уронен, Кастань, Колли, Брабец, Берг, Бутьюс (Буффель, 46), Малиновский (Хэйнен, 81), Посуэло, Схрайверс (Троссар, 90), Саматта

Незабитые пенальти

Пербе (Гент), 67

Предупреждения:

Эсити, 20; Кулибали, 59; Ибрахим, 89 - нет

Удаления:

Эсити, 84 - нет

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

09 марта 23:05, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция

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