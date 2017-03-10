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Лига Европы. 1/8 финала. «Ростов» и «МЮ» сыграли вничью, «Сельта» обыграла «Краснодар» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).

Состав

Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович

Предупреждения:

Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Матч

АПОЭЛ - Андерлехт - 0:1 (0:1)

Голы

Станчу 29 (0:1).

Состав

АПОЭЛ: Ватерман, Иоанну, Миланов, Меркис, Астиц (Лаго, 40), Эфрем (Вандер, 55), Мораиш, де Камарго, Барраль, Эбесилио (Артиматас, 72), Янниотас

Андерлехт: Рубен, Аппиа, Нюйтинк, Спайич, Тьелеманс, Нахар, Ханни, Станчу (Ачимпонг, 80), Дендонкер, Чипчу (Бруно, 88), Теодорчик (Телин, 59)

Предупреждения:

Мораиш, 45; Миланов, 68 - Аппиа, 63; Телин, 79; Чипчу, 86; Спайич, 86

Судья:

Мануэль Де Соуза (Португалия)

Место и дата

09 марта 21:00, ГСП, Онлайн-трансляция

Матч

Копенгаген - Аякс - 2:1 (1:1)

Голы

Фальк 1 (1:0). Дольберг 32 (1:1). Корнелиус 60 (2:1).

Состав

Копенгаген: Ольсен, Йоргенсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен, Матич, Квист, Корнелиус, Сантандер (Павлович, 63), Фальк, Тоту

Аякс: Онана, Де Лигт, Виргевер, Тете, Синкгравен, Классен, ван де Бек, Юнес, Шоне, Траоре (Зиеш, 77), Дольберг

Предупреждения:

Йоргенсен, 21 - Виргевер, 65; Тете, 71; Шоне, 77; Классен, 88

Судья:

Артур Диаш (Португалия)

Место и дата

09 марта 21:00, Паркен, Онлайн-трансляция

Матч

Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)

Голы

Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).

Состав

Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)

Предупреждения:

нет - Классон, 24

Судья:

Крейг Александер Томсон (Шотландия)

Место и дата

09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция

Матч

Гент - Генк - 2:5 (1:4)

Голы

Малиновский 21 (0:1). Калу 27 (1:1). Колли 33 (1:2). Саматта 41 (1:3). Уронен 45 (1:4). Кулибали 61 (2:4). Саматта 72 (2:5).

Состав

Гент: Калинич, Митрович, Гиго, Гершон, Эсити, Сайеф (Симон, 76), Маттон, Верстрате (Ибрахим, 46), Калу, Кулибали, Пербе (Фокет, 76)

Генк: Райан, Уронен, Кастань, Колли, Брабец, Берг, Бутьюс (Буффель, 46), Малиновский (Хэйнен, 81), Посуэло, Схрайверс (Троссар, 90), Саматта

Незабитые пенальти

Пербе (Гент), 67

Предупреждения:

Эсити, 20; Кулибали, 59; Ибрахим, 89 - нет

Удаления:

Эсити, 84 - нет

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

09 марта 23:05, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция

Матч

Лион - Рома - 4:2 (1:2)

Голы

Дьякаби 8 (1:0). Салах 20 (1:1). Фасио 33 (1:2). Толиссо 47 (2:2). Фекир 74 (3:2). Ляказетт 90 (4:2).

Состав

Лион: Лопеш, Маммана (Фекир, 70), Морель, Дьякаби, Рафаэл (Жалле, 46), Толиссо, Тусар, Гоналонс, Вальбуэна, Ляказетт, Геззаль (Корне, 77)

Рома: Алисон, Бруно Перес, Фасио, Эмерсон, Манолас, Жуан, Строотман, Салах, Наингголан (Перотти, 83), Де Росси (Паредес, 82), Джеко (Эль-Шаарави, 90)

Предупреждения:

Тусар, 62 - Эмерсон, 41; Манолас, 66

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

09 марта 23:05, Жерлан, Текстовая трансляция

Матч

Олимпиакос - Бешикташ - 1:1 (1:0)

Голы

Камбьяссо 36 (1:0). Абубакар 53 (1:1).

Состав

Олимпиакос: Леали, Фигуэйраш, Ботия (да Кошта, 64), Сиссоко, Рецос, Фортунис (Марин, 74), Камбьяссо (Мартинш, 70), Ромао, Мантатис, Ансарифард, Эльюнусси

Бешикташ: Агосто, Адриано, Генюл, Марсело, Тошич, Арслан (Озьякуп, 46), Хатчинсон, Талиска (Инлер, 90), Куарежма, Абубакар (Тосун, 82), Бабел

Предупреждения:

нет - Арслан, 16; Марсело, 66

Судья:

Данни Маккели (Голландия)

Место и дата

09 марта 23:05, Георгиос Караискакис, Онлайн-трансляция

Матч

Шальке 04 - Боруссия М - 1:1 (1:1)

Голы

Хофманн 15 (0:1). Бургшталлер 25 (1:1).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Настасич, Хёведес, Стамбули (Бенталеб, 55), Горецка, Гайс, Калигиури, Шёпф (Шупо-Мотинг, 72), Керер, Бургшталлер (Ди Санто, 84)

Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Вендт, Янчке, Колоджичак, Дауд, Джонсон (Хан, 65), Штробль, Хофманн (Шульц Н., 84), Штиндль, Раффаэл (Херрманн, 79)

Предупреждения:

Керер, 10; Гайс, 14 - Штробль, 3; Янчке, 38

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

09 марта 23:05, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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