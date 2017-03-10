Лига Европы. 1/8 финала. «Ростов» и «МЮ» сыграли вничью, «Сельта» обыграла «Краснодар» и другие матчи
Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Матч
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).
Состав
Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович
Предупреждения:
Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Станчу 29 (0:1).
Состав
АПОЭЛ: Ватерман, Иоанну, Миланов, Меркис, Астиц (Лаго, 40), Эфрем (Вандер, 55), Мораиш, де Камарго, Барраль, Эбесилио (Артиматас, 72), Янниотас
Андерлехт: Рубен, Аппиа, Нюйтинк, Спайич, Тьелеманс, Нахар, Ханни, Станчу (Ачимпонг, 80), Дендонкер, Чипчу (Бруно, 88), Теодорчик (Телин, 59)
Предупреждения:
Мораиш, 45; Миланов, 68 - Аппиа, 63; Телин, 79; Чипчу, 86; Спайич, 86
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
09 марта 21:00, ГСП, Онлайн-трансляция
Матч
Копенгаген - Аякс - 2:1 (1:1)
Голы
Фальк 1 (1:0). Дольберг 32 (1:1). Корнелиус 60 (2:1).
Состав
Копенгаген: Ольсен, Йоргенсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен, Матич, Квист, Корнелиус, Сантандер (Павлович, 63), Фальк, Тоту
Аякс: Онана, Де Лигт, Виргевер, Тете, Синкгравен, Классен, ван де Бек, Юнес, Шоне, Траоре (Зиеш, 77), Дольберг
Предупреждения:
Йоргенсен, 21 - Виргевер, 65; Тете, 71; Шоне, 77; Классен, 88
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
09 марта 21:00, Паркен, Онлайн-трансляция
Матч
Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)
Голы
Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).
Состав
Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)
Предупреждения:
нет - Классон, 24
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Малиновский 21 (0:1). Калу 27 (1:1). Колли 33 (1:2). Саматта 41 (1:3). Уронен 45 (1:4). Кулибали 61 (2:4). Саматта 72 (2:5).
Состав
Гент: Калинич, Митрович, Гиго, Гершон, Эсити, Сайеф (Симон, 76), Маттон, Верстрате (Ибрахим, 46), Калу, Кулибали, Пербе (Фокет, 76)
Генк: Райан, Уронен, Кастань, Колли, Брабец, Берг, Бутьюс (Буффель, 46), Малиновский (Хэйнен, 81), Посуэло, Схрайверс (Троссар, 90), Саматта
Незабитые пенальти
Пербе (Гент), 67
Предупреждения:
Эсити, 20; Кулибали, 59; Ибрахим, 89 - нет
Удаления:
Эсити, 84 - нет
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
09 марта 23:05, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Дьякаби 8 (1:0). Салах 20 (1:1). Фасио 33 (1:2). Толиссо 47 (2:2). Фекир 74 (3:2). Ляказетт 90 (4:2).
Состав
Лион: Лопеш, Маммана (Фекир, 70), Морель, Дьякаби, Рафаэл (Жалле, 46), Толиссо, Тусар, Гоналонс, Вальбуэна, Ляказетт, Геззаль (Корне, 77)
Рома: Алисон, Бруно Перес, Фасио, Эмерсон, Манолас, Жуан, Строотман, Салах, Наингголан (Перотти, 83), Де Росси (Паредес, 82), Джеко (Эль-Шаарави, 90)
Предупреждения:
Тусар, 62 - Эмерсон, 41; Манолас, 66
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
09 марта 23:05, Жерлан, Текстовая трансляция
Матч
Олимпиакос - Бешикташ - 1:1 (1:0)
Голы
Камбьяссо 36 (1:0). Абубакар 53 (1:1).
Состав
Олимпиакос: Леали, Фигуэйраш, Ботия (да Кошта, 64), Сиссоко, Рецос, Фортунис (Марин, 74), Камбьяссо (Мартинш, 70), Ромао, Мантатис, Ансарифард, Эльюнусси
Бешикташ: Агосто, Адриано, Генюл, Марсело, Тошич, Арслан (Озьякуп, 46), Хатчинсон, Талиска (Инлер, 90), Куарежма, Абубакар (Тосун, 82), Бабел
Предупреждения:
Судья:
Данни Маккели (Голландия)
Место и дата
09 марта 23:05, Георгиос Караискакис, Онлайн-трансляция
Матч
Шальке 04 - Боруссия М - 1:1 (1:1)
Голы
Хофманн 15 (0:1). Бургшталлер 25 (1:1).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Настасич, Хёведес, Стамбули (Бенталеб, 55), Горецка, Гайс, Калигиури, Шёпф (Шупо-Мотинг, 72), Керер, Бургшталлер (Ди Санто, 84)
Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Вендт, Янчке, Колоджичак, Дауд, Джонсон (Хан, 65), Штробль, Хофманн (Шульц Н., 84), Штиндль, Раффаэл (Херрманн, 79)
Предупреждения:
Керер, 10; Гайс, 14 - Штробль, 3; Янчке, 38
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 марта 23:05, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция