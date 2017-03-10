Эдуардо Бериццо: Уверен, что пройдем «Краснодар»
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо
остался доволен результатом первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Виго против «Краснодара»
(2:1) и игрой своей команды.
- Несмотря на все наши шансы, сумели забить только дважды. Во
втором тайме все получилось не слишком хорошо: контролировали игру, играли с
превосходством, с глубиной, но «Краснодар» подловил нас и забил. Тем не менее
надеемся на хорошую ответную игру. У нас есть козыри и есть шансы. К тому же на
выезде мы вообще играем довольно сильно.
- Замены, по-вашему, усилили игру?
- На мой взгляд, атака стала свежее.
- «Краснодар» из-за кадровых проблем сыграл нмного ниже своих
возможностей, согласны?
- Иногда сложно сказать, одни сыграли плохо или другие хорошо. Мне
бы хотелось верить, что «Краснодар» сыграл так, потому что «Сельта» не
позволила сыграть ему иначе. В ответной игре продолжим гнуть ту же линию.
- До матча вы говорили, что фаворитов в паре нет. Теперь это
«Сельта»?
- Мы по-прежнему не чувствуем себя фаворитами. Провели очень хорошую игру, но о превосходстве я бы не говорил. Хотя в хорошем результате в Краснодаре уверены. Главное теперь — отдохнуть.
Матч
Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)
Голы
Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).
Состав
Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)
Предупреждения:
нет - Классон, 24
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция