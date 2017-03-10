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Эдуардо Бериццо: Уверен, что пройдем «Краснодар»

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо остался доволен результатом первого  матча 1/8 финала Лиги Европы в Виго против «Краснодара» (2:1) и игрой своей команды.

- Несмотря на все наши шансы, сумели забить только дважды. Во втором тайме все получилось не слишком хорошо: контролировали игру, играли с превосходством, с глубиной, но «Краснодар» подловил нас и забил. Тем не менее надеемся на хорошую ответную игру. У нас есть козыри и есть шансы. К тому же на выезде мы вообще играем довольно сильно.

- Замены, по-вашему, усилили игру?

- На мой взгляд, атака стала свежее.

- «Краснодар» из-за кадровых проблем сыграл нмного ниже своих возможностей, согласны?

- Иногда сложно сказать, одни сыграли плохо или другие хорошо. Мне бы хотелось верить, что «Краснодар» сыграл так, потому что «Сельта» не позволила сыграть ему иначе. В ответной игре продолжим гнуть ту же линию.

- До матча вы говорили, что фаворитов в паре нет. Теперь это «Сельта»?

- Мы по-прежнему не чувствуем себя фаворитами. Провели очень хорошую игру, но о превосходстве я бы не говорил. Хотя в хорошем результате в Краснодаре уверены. Главное теперь — отдохнуть.

Матч

Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)

Голы

Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).

Состав

Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)

Предупреждения:

нет - Классон, 24

Судья:

Крейг Александер Томсон (Шотландия)

Место и дата

09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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