Игорь Шалимов: «Сельта» немного больше заслужила победу, чем мы ничью

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итоги первого матча 1/8 Лиги Европы в Виго против «Сельты» (1:2).

- Больше удовлетворения, чем разочарования. Обидно, что пропустили на 89-й минуте и проиграли, но рады, что выдержали первый тайм, натиск. Очень позитивный момент. А после перерыва выровняли игру и могли забить второй. В целом же «Сельта» больше заслужила победу, чем мы ничью. Не намного, но... Смотрим в будущее с оптимизмом, однако.

- Что с Газинским?

- Ему наложили швы, но все должно быть нормально.

- В чем причина того, что «Краснодар» попал под пресс в первом тайме?

- В первую очередь — сила «Сельты». Качественные игроки, действуют низом, дома. Мы за ними чуть-чуть не успевали.

- Изменились ли шансы команд перед ответной игрой?

- Остались 50 на 50. «Сельта», на мой взгляд, более домашняя команда. В Краснодаре мы будем активнее.

- Как здоровье Смолова? Что показала МРТ?

- В матче с «Локомотивом» он, наверное, не сыграет. Дальше видно будет.

- Удалось придерживаться сегодня стиля, привычного для «Краснодара»?

- Что такое стиль? Если тебе не дают играть, как ты можешь, стиль надо менять.