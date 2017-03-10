Игорь Шалимов: «Сельта» немного больше заслужила победу, чем мы ничью
Главный тренер «Краснодара» Игорь
Шалимов прокомментировал итоги первого матча 1/8 Лиги Европы в Виго против «Сельты»
(1:2).
- Больше удовлетворения, чем разочарования. Обидно, что пропустили
на 89-й минуте и проиграли, но рады, что выдержали первый тайм, натиск. Очень
позитивный момент. А после перерыва выровняли игру и могли забить второй. В
целом же «Сельта» больше заслужила победу, чем мы ничью. Не намного, но...
Смотрим в будущее с оптимизмом, однако.
- Что с Газинским?
- Ему наложили швы, но все должно быть нормально.
- В чем причина того, что «Краснодар» попал под пресс в первом
тайме?
- В первую очередь — сила «Сельты». Качественные игроки, действуют
низом, дома. Мы за ними чуть-чуть не успевали.
- Изменились ли шансы команд перед ответной игрой?
- Остались 50 на 50. «Сельта», на мой взгляд, более домашняя
команда. В Краснодаре мы будем активнее.
- Как здоровье Смолова? Что показала МРТ?
- В матче с «Локомотивом» он, наверное, не сыграет. Дальше видно
будет.
- Удалось придерживаться сегодня стиля, привычного для
«Краснодара»?
- Что такое стиль? Если тебе не дают играть, как ты можешь, стиль надо менять.
Матч
Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)
Голы
Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).
Состав
Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)
Предупреждения:
нет - Классон, 24
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция