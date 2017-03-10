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УНИКС уступил «Барселоне» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Барселоной» и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 70:62 в пользу «Барсы».

В составе победителей самым результативным стал Стратос Перпероглу. Он набрал 13 очков. У УНИКСа с 12 очками лучшим снайпером стал Павел Антипов.

«Барселона» занимает 11-е место в турнирной таблице. УНИКС на 15-м месте.

Евролига. Регулярный чемпионат

25-й тур

Матч

Барселона - УНИКС - 70:62

Место и дата

09 марта 23:00, Палау Блауграна, Онлайн-трансляция

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