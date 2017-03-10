УНИКС уступил «Барселоне» в Евролиге

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ЦСКА нанес поражение «Маккаби» в Евролиге ЦСКА одержал 17-й победу в регулярном чемпионате Евролиги, обыграв на своей площадке «Маккаби FOX» из Тель-Авива (93:81).

Евролига. ЦСКА – «Маккаби». Как это было Матч регулярного сезона Евролиги на сайте «Советского спорта».