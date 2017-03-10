УНИКС уступил «Барселоне» в Евролиге
Матч 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги
между «Барселоной» и УНИКСом завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 70:62 в пользу «Барсы».
В составе победителей самым результативным стал Стратос Перпероглу. Он набрал 13 очков. У УНИКСа с 12
очками лучшим снайпером стал Павел Антипов.
«Барселона» занимает 11-е
место в турнирной таблице. УНИКС на 15-м месте.
Евролига. Регулярный чемпионат
25-й тур
Матч
Место и дата
09 марта 23:00, Палау Блауграна, Онлайн-трансляция
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