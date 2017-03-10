Александр Гацкан: Арбитр принимал непонятные решения и сразу «посадил» всех на карточки

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Я недоволен результатом. Но ничего страшного – у нас есть вторая игра. Надо биться до конца. Что сказал Бердыев в перерыве? Конечно, он был недоволен. Сказал, как надо играть и во втором тайме мы начали лучше держать мяч, создавали больше моментов, забили гол. Надо было забивать еще, но не получилось. В ответной игре команда будет стараться сыграть также. Каковы шансы пойти дальше? Как было, так и осталось, мы в игре



С Мхитаряном ничего не было. В ситуации с Ибрагимовичем, когда получил желтую, сыграл в мяч, но судья посчитал, что я агрессивно пошел на мяч. Арбитр принимал непонятные решения, начал сразу желтые раздавать, «посадил» всех на карточки и потом тяжело было. Можно было красную получить, поэтом пришлось осторожнее играть», - цитирует Гацкана 161.ru.

Отметим, что Гацкан, как и Тимофей Калачев, пропустит ответный матч из-за перебора желтых карточек. Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Матч начнется в 23:05 по московскому времени.