Александр Гацкан: Арбитр принимал непонятные решения и сразу «посадил» всех на карточки
Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями
после матча против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что
матч завершился вничью (1:1).
«Я недоволен
результатом. Но ничего страшного – у нас есть вторая игра. Надо биться до
конца. Что сказал Бердыев в перерыве? Конечно, он был недоволен. Сказал, как
надо играть и во втором тайме мы начали лучше держать мяч, создавали больше
моментов, забили гол. Надо было забивать еще, но не получилось. В ответной игре
команда будет стараться сыграть также. Каковы шансы пойти дальше? Как было, так
и осталось, мы в игре
С Мхитаряном ничего не было. В ситуации с Ибрагимовичем, когда получил желтую, сыграл в мяч, но судья посчитал, что я агрессивно пошел на мяч. Арбитр принимал непонятные решения, начал сразу желтые раздавать, «посадил» всех на карточки и потом тяжело было. Можно было красную получить, поэтом пришлось осторожнее играть», - цитирует Гацкана 161.ru.
Отметим, что Гацкан, как и Тимофей Калачев, пропустит ответный матч из-за перебора желтых карточек. Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Матч начнется в 23:05 по московскому времени.
Матч
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).
Состав
Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович
Предупреждения:
Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция