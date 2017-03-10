«Райо Вальекано» расторг контракт с Зозулей

«Бетис» и «Райо Вальекано» расторгли контракт об аренде украинского нападающего Романа Зозули. Об этом сообщает официальный сайт «Бетиса».

Таким образом, Роман будет тренироваться с «Бетисом», но не имеет возможности играть за него до завершения сезона. Футболист находится в поиске новой команды.

Напомним, что Зозуля не стали игроком «Райо Вальекано» из-за протестов болельщиков клуба, связанной с политической позицией игрока и его помощью украинской армии. Болельщики обвиняли его в неонацизме, хотя сам футболист и его агент категорически отрицали эти обвинения.

В ФИФА ранее разрешили Зозуле перейти в другой клуб из чемпионата, где сезон еще не начался.