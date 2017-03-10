«Райо Вальекано» расторг контракт с Зозулей
«Бетис» и «Райо Вальекано» расторгли контракт об аренде
украинского нападающего Романа Зозули. Об этом сообщает официальный сайт «Бетиса».
Таким образом, Роман будет тренироваться с «Бетисом», но не имеет
возможности играть за него до завершения сезона. Футболист находится в поиске
новой команды.
Напомним, что Зозуля не стали игроком «Райо Вальекано» из-за
протестов болельщиков клуба, связанной с политической позицией игрока и его
помощью украинской армии. Болельщики обвиняли его в неонацизме, хотя сам
футболист и его агент категорически отрицали эти обвинения.
В ФИФА ранее разрешили Зозуле перейти в другой клуб из чемпионата, где сезон еще не начался.
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