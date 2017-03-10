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Озил и Окслейд-Чемберлен намерены летом покинуть «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Алекс Окслейд-Чемберлен хотят сменить клуб. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, Озил сообщил своим близким, что хочет уйти из «Арсенала». Клуб предложил ему новый контракт с зарплатой 200 000 фунтов в неделю, но это не повлияло на его решение. Нынешнее соглашение игрока с «Арсеналом» истекает летом 2018 года, но уйти он хочет уже по окончании текущего сезона.

Кроме того, уйти хочет и Алекс Окслейд-Чемберлен. Клуб и ему предложил новый контракт, но он тоже отклонил предложение. Английский хавбек хотел бы сменить клуб в межсезонье. Его контракт истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне 28-летний Месут Озил провел 30 матчей за «Арсенал» и забил девять матчей при восьми голевых передачах. У 23-летнего Алекса Окслейда-Чемберлена 35 матчей и шесть мячей при семи голевых передачах.

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