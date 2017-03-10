Озил и Окслейд-Чемберлен намерены летом покинуть «Арсенал»
Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Алекс Окслейд-Чемберлен
хотят сменить клуб. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Telegraph, Озил сообщил своим близким, что хочет уйти из «Арсенала». Клуб
предложил ему новый контракт с зарплатой 200 000 фунтов в неделю, но это
не повлияло на его решение. Нынешнее соглашение игрока с «Арсеналом» истекает
летом 2018 года, но уйти он хочет уже по окончании текущего сезона.
Кроме того, уйти хочет и Алекс Окслейд-Чемберлен. Клуб и ему
предложил новый контракт, но он тоже отклонил предложение. Английский хавбек
хотел бы сменить клуб в межсезонье. Его контракт истекает летом 2018 года.
В текущем сезоне 28-летний Месут Озил провел 30 матчей за «Арсенал»
и забил девять матчей при восьми голевых передачах. У 23-летнего Алекса
Окслейда-Чемберлена 35 матчей и шесть мячей при семи голевых передачах.