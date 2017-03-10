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Молодежное первенство России. 19-й тур. «Рубин» - «Оренбург», ЦСКА – «Томь» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 19-го тура молодежного первенства России.

Матч

Арсенал (мол) - Урал (мол) - 4:1 (1:1)

Голы

Буранов 13 (1:0). Павленко 27 (1:1). Ивакин 68 (2:1). Клементьев 74 (3:1). Голуб 86 (4:1).

Состав

Арсенал (мол): Макеев, Осипов, Доронин, Борисов, Норматов, Клементьев, Рыжков, Буранов, Аджоев, Изотов, Лобзин

Место и дата

09 марта 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция

Матч

Уфа (мол) - Крылья Советов (мол)

Место и дата

10 марта 13:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Рубин (мол) - Оренбург (мол)

Место и дата

10 марта 13:00, Рубин, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА (мол) - Томь (мол)

Место и дата

10 марта 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

Матч

Ростов (мол) - Терек (мол)

Место и дата

11 марта , СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция

Матч

Амкар (мол) - Зенит (мол)

Место и дата

11 марта 13:00, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак (мол) - Анжи (мол)

Место и дата

11 марта 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив (мол) - Краснодар (мол)

Место и дата

13 марта 12:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

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