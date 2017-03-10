Молодежное первенство России. 19-й тур. «Рубин» - «Оренбург», ЦСКА – «Томь» и другие матчи
Результаты матчей 19-го тура молодежного первенства России.
Матч
Арсенал (мол) - Урал (мол) - 4:1 (1:1)
Голы
Буранов 13 (1:0). Павленко 27 (1:1). Ивакин 68 (2:1). Клементьев 74 (3:1). Голуб 86 (4:1).
Состав
Арсенал (мол): Макеев, Осипов, Доронин, Борисов, Норматов, Клементьев, Рыжков, Буранов, Аджоев, Изотов, Лобзин
Место и дата
09 марта 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция
Матч
Уфа (мол) - Крылья Советов (мол)
Место и дата
10 марта 13:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 марта 13:00, Рубин, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 марта 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 марта , СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 марта 13:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 марта 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив (мол) - Краснодар (мол)
Место и дата
13 марта 12:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция