РФПЛ. 19-й тур. «Арсенал» - «Урал» и другие матчи
Результаты матчей 19-го тура чемпионата России.
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
10 марта 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
11 марта 11:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
11 марта 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 19:00, Звезда, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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