РФПЛ. 19-й тур. «Арсенал» - «Урал» и другие матчи

читайте также

Ибрагим Цаллагов: Одна из главных моих целей – сыграть на чемпионате мира-2018 Полузащитник Ибрагим Цаллагов, зимой перешедший в «Зенит» из «Крыльев Советов», рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.

Виталий Денисов: Большое количество травмированных у «Краснодара» не упростит задачу «Локомотиву» Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением о кадровых проблемах «Краснодара» перед встречей команд в 19-м туре чемпионата России.

Анатолий Байдачный: «Ростову» было полезно сыграть с «Томью» перед матчем с «Манчестер Юнайтед» Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о готовности команды к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

Владислав Игнатьев: У нас есть, кому заменить и Самедова, и Ари Полузащитник «Локомотива» поговорил с журналистами после открытой тренировки.

Соломон Кверквелия: Жаль, что нам не поможет Ари Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поговорил с журналистами после открытой тренировки.

РФС разрешил «Оренбургу» заявить Драгуна Комитет РФС по статусу игроков разрешил «Оренбургу» заявить бывшего полузащитника московского «Динамо» Станислава Драгуна.

Борис Ротенберг: Надеюсь, «Ростов» удивит сегодня как «Барселона» Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг – о «Ростове» и «Барселоне».

Юрий Семин: Миранчук – молодец. Он правильно понял наш разговор Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после открытой тренировки поговорил с журналистами.

Мельгарехо вернулся в общую группу Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в общую группу и в четверг тренировался на базе в Тарасовке наравне со всеми.

Юрий Семин: Смолов? Меня больше беспокоит другое – сыграет ли Ари Главный тренер «Локомотиве» Юрий Семин перед матчем 19-го тура против «Краснодара».

Илья Геркус: Игорь Денисов – это бомба для соперников Президент «Локомотива» дал обстоятельное интервью, будучи гостем редакции «Советского спорта».

Данни признан лучшим игроком «Зенита» в феврале Полузащитник «Зенита» Данни признан болельщиками лучшим игроком февраля, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Фарфан и Миранчук продолжают заниматься по индивидуальной программе Сегодня состоялась открытая тренировка «Локомотива». Напомним, команда 13 марта принимает « Краснодар» в рамках 19-го тура РФПЛ.

Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для подготовки к отборочным матчам Кубка африканских наций Форвард «Спартака» Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде и будет готовиться к отборочным матчам Кубка африканских наций.

Динияр Билялетдинов: Этот сезон я почти точно доиграю в «Рубине» Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал, что останется в казанском клубе до конца сезона.

Недовольный Моуринью, распродажа в «Спартаке» и старт ФНЛ. Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

«Томь» рассчитывает получить новый транш от спонсора до конца марта Гендиректор «Томи» Руслан Киселев рассказал, что клуб ожидает поступления очередного транша от спонсоров до конца марта.

Ари хочет подписать с «Локомотивом» полноценный контракт Бразильский нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», хочет подписать полноценный контракт с железнодорожниками.

Промес вошел в предварительный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией Полузащитник «Спартака» Квинси Промес включен в предварительный состав сборной Голландии на матч отборочного турнира чемпионата мира с Болгарией и товарищеский матч с Италией.