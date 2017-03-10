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РФПЛ. 19-й тур. «Арсенал» - «Урал» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 19-го тура чемпионата России. 

Матч

Арсенал - Урал

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

10 марта 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

Матч

Уфа - Крылья Советов

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

11 марта 11:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

Матч

ЦСКА - Томь

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Рубин - Оренбург

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

11 марта 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

Матч

Спартак - Анжи

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Матч

Ростов - Терек

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Матч

Амкар - Зенит

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

12 марта 19:00, Звезда, Текстовая трансляция

Матч

Локомотив - Краснодар

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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