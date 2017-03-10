Кирилл Козлов: Дома «Ухта» вдвойне опаснее
Игрок «Прогресса» Кирилл Козлов поделился ожиданиями от матча с «Ухтой» в российской суперлиге.
- Впереди два
матча с «Ухтой», на кону шесть очков.
- Да, это очень серьезные игры. Можно сказать для нас будут игры «жизни и смерти». Мы туда едем трудиться, бороться. Для нас это очень важно, прежде всего, для попадания в плей-офф. Мы уже долго к этому идем, я думаю, именно эти игры станут основополагающими в нашей работе для осуществления поставленной цели.
- Будет ли морально давить, что играем на выезде?
- «Ухта» - хорошая команда. То, что она играет дома, для нее это дополнительная мотивация. Родные трибуны – это как шестой полевой игрок. Я наслышан, там хорошо поддерживают, люди любят мини-футбол и трибуны заполняются. «Ухта» хорошо играет дома, набирала там очки с хорошими командами. Дома она будет вдвойне опасней, - цитирует Козлова официальный сайт АМФР.
Матч «Ухта» - «Прогресс» состоится 11 марта. Начало в 17:00 по Москве.