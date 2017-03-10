Генрих Мхитарян: Спасибо всем нашим болельщикам и моим соотечественникам
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился
впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».
Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
«Нам хотелось большего, но
возвращаемся домой с ничьей и с важным голом на выезде. Личное спасибо всем нашим
болельщикам и моим соотечественникам», - написал Мхитарян на своей
странице Вконтакте.
Ответная
встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Матч начнется
в 23:05 по московскому времени.
Лига Европы. 1/8 финала
Первый матч
Матч
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).
Состав
Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович
Предупреждения:
Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция