Генрих Мхитарян: Спасибо всем нашим болельщикам и моим соотечественникам

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Нам хотелось большего, но возвращаемся домой с ничьей и с важным голом на выезде. Личное спасибо всем нашим болельщикам и моим соотечественникам», - написал Мхитарян на своей странице Вконтакте.

Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Матч начнется в 23:05 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала

Первый матч