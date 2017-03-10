Гол Зыкова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Каролины».

В составе победителей один из голов в активе российского нападающего Валентина Зыкова. Также отличились Джефф Скиннер и Себастьян Ахо, который сделал дубль. У команды из Нью-Йорка дубль в активе Мики Зибанеджада, еще одну шайбу забросил Крис Крайдер.

«Каролина» набрала 64 очка и занимает 14-е место на Востоке. У «Рейнджерс» 88 очков и четвертое место.

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