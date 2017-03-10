Гол Зыкова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Рейнджерс»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Каролины».
В составе победителей один из голов в активе российского
нападающего Валентина Зыкова. Также отличились Джефф Скиннер и Себастьян Ахо,
который сделал дубль. У команды из Нью-Йорка дубль в активе Мики Зибанеджада,
еще одну шайбу забросил Крис Крайдер.
«Каролина» набрала 64 очка и занимает 14-е место на Востоке. У «Рейнджерс» 88 очков и четвертое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Рейнджерс - 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)
Голы:
Крейдер (Степан, Макдона), 7:24 (0:1). Скиннер (Раск), 13:15 (1:1). V. Zykov (Стаал, Ахо), 13:44 (2:1). Зибанежад (Степан, Крейдер), 27:16 (2:2). Зибанежад 36:42 (2:3). Ахо (Фолк, Теравайнен), 49:04 (3:3). Ахо (Стаал, Линдхольм), 52:28 (4:3).
Место и дата
10 марта 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция