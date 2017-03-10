День в истории. Ивану Ракитичу исполнилось 29 лет
Сегодня отмечает день рождения хорватский полузащитник «Барселоны»
Иван Ракитич. Ему исполнилось 29 лет.
Ранее Ракитич также выступал за «Базель», «Шальке» и «Севилью». В «Базеле»
он стал обладателем Кубка Швейцарии, с «Севильей» - выиграл Лигу Европы. В
составе «Барселоны» Иван завоевал восемь трофеев. Дважды он становился
победителем чемпионата Испании и Кубка Испании, выигрывал Лигу чемпионов,
Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2015 году он был признан лучшим спортсменом
года в Хорватии.
В составе каталонской
команды он провел 145 матчей и забил 23 мяча. Напомним, ранее стало известно,
что Иван продлит контракт с «Барселоной» до лета 2021 года.
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