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День в истории. Ивану Ракитичу исполнилось 29 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич. Ему исполнилось 29 лет.

Ранее Ракитич также выступал за «Базель», «Шальке» и «Севилью». В «Базеле» он стал обладателем Кубка Швейцарии, с «Севильей» - выиграл Лигу Европы. В составе «Барселоны» Иван завоевал восемь трофеев. Дважды он становился победителем чемпионата Испании и Кубка Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.  В 2015 году он был признан лучшим спортсменом года в Хорватии.

 В составе каталонской команды он провел 145 матчей и забил 23 мяча. Напомним, ранее стало известно, что Иван продлит контракт с «Барселоной» до лета 2021 года.

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