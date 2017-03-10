«Торонто» обыграл «Филадельфию»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Филадельфией»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Торонто».
В составе победителей отличились Вильям Нюландер, Тайлер Бозак, Митчелл
Марнер и Назем Кадри. У «Филадельфии» забивали Уэйн Симмондс и Шейн Гостибер.
«Торонто» набрал 74 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Филадельфии»
70 очков и 11-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торонто - Филадельфия - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы:
Симмондс (Жиру, Гостисбеер), 6:09 (0:1). Нюландер (Гардинер, Браун), 13:57 (1:1). Бозак 29:28 (2:1). Марнер (Бозак, Райлли), 53:44 (3:1). Гостисбеер (Филппула, Ворачек), 57:32 (3:2). Кадри 59:00 (4:2).
Место и дата
10 марта 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически