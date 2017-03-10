Дубль Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Миннесоту»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Миннесотой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Тампы-Бэй».

В составе победителей дубль сделал российский нападающий Никита Кучеров, который заработал очко за результативную передачу. Также отличились Виктор Хедман и Андрей Шустр. У «Миннесоты» гол в активе Марко Сканделлы.

«Тампа-Бэй» набрала 71 очков и занимает десятое место на Востоке. «Миннесота» с 90 очками идет первой на Западе.

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