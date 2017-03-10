Дубль Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Миннесоту»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Миннесотой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Тампы-Бэй».
В составе победителей дубль сделал российский нападающий Никита
Кучеров, который заработал очко за результативную передачу. Также отличились
Виктор Хедман и Андрей Шустр. У «Миннесоты» гол в активе Марко Сканделлы.
«Тампа-Бэй» набрала 71 очков и занимает десятое место на Востоке. «Миннесота»
с 90 очками идет первой на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Тампа-Бэй - Миннесота - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Кучеров (Хедман, Палат), 6:53 (1:0). Хедман (Друэн, Дотчин), 11:01 (2:0). Шустр (Кучеров, Джонсон), 24:37 (3:0). Сканделла (Койву, Бродин), 56:02 (3:1). Кучеров (Y. Gourde), 58:51 (4:1).
Место и дата
10 марта 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция