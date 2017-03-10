Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Миннесоту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Миннесотой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Тампы-Бэй».

В составе победителей дубль сделал российский нападающий Никита Кучеров, который заработал очко за результативную передачу. Также отличились Виктор Хедман и Андрей Шустр. У «Миннесоты» гол в активе Марко Сканделлы.

«Тампа-Бэй» набрала 71 очков и занимает десятое место на Востоке. «Миннесота» с 90 очками идет первой на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Тампа-Бэй - Миннесота - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Кучеров (Хедман, Палат), 6:53 (1:0). Хедман (Друэн, Дотчин), 11:01 (2:0). Шустр (Кучеров, Джонсон), 24:37 (3:0). Сканделла (Койву, Бродин), 56:02 (3:1). Кучеров (Y. Gourde), 58:51 (4:1).

Место и дата

10 марта 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Торонто» обыграл «Филадельфию»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Торонто».Гол Зыкова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Каролины».НХЛ. «Калгари» - «Монреаль», «Сан-Хосе» - «Вашингтон» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Каролина» вызвала Зыкова из фарм-клубаФорвард Валентин Зыков вызван из фарм-клуба в «Каролину».НХЛ ориентируется на календарь следующего сезона без паузы на ОлимпиадуНХЛ ориентируется на календарь сезона 2017/2018, в котором не предусмотрена пауза на Олимпийские игры в Южной Корее, заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.Никита Нестеров: Я многое беру для себя от МарковаЗащитник «Монреаля» Никита Нестеров рассказал о первых впечатлениях от игры за новую команду.Майк Салливан: Малкин – один из немногих в лиге, кто может менять ход игрыГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:7) высказался об игре форварда Евгения Малкина.Малкин догнал Кросби и делит второе место в списке бомбардиров сезонаФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (7:4).Женя Малкин принял вызов и пошел на лютую драку с американским громилой (видео)Женя Малкин принял вызов и пошел на лютую драку с американским громилой (видео)Герой дня – Евгений Малкин! Он забил два гола, отдал передачу и подрался с Блэйком Уилером, сделав хет-трик Горди Хоу!Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утраНевероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра четверга.«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Малкин набрал три очка«Питтсбург» нанес поражение «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4).НХЛ. «Бостон» разгромил «Детройт» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Майк Бэбкок: Воспоминания о работе в «Детройте» останутся со мной до концаГлавный тренер «Торонто» Майк Бэбкок поделился воспоминаниями от работы в «Детройте.Русский вратарь поставил на уши хоккейную Америку. Как ему это удается? (видео)Русский вратарь поставил на уши хоккейную Америку. Как ему это удается? (видео)Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел три матча на ноль подряд. Но мы знаем, что в плей-офф Боб может быть еще лучше!Ургант сказал об унизительном положении Овечкина. На это Саша засмеялся! (видео)Ургант сказал об унизительном положении Овечкина. На это Саша засмеялся! (видео)Вот что по Первому каналу показали об Овечкине. Интересно, как сам Александр отреагировал на это, выложив видео в инстаграме.Бобровский - первая звезда дня в НХЛРоссийский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в НХЛ.НХЛ. «Эдмонтон» проиграл «Айлендерс», «Ванкувер» уступил «Монреалю» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.«Анахайм» по буллитам обыграл «Нэшвилл»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).«Монреаль» в овертайме обыграл «Ванкувер», Марков отдал голевую передачуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монреаля».«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.
Главные новости
Футбол
«Сельта» вырвала победу в матче с «Краснодаром»
Футбол
День в истории. Самюэлю Это’о исполнилось 36 лет
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Миннесоту»
Футбол
День в истории. Ивану Ракитичу исполнилось 29 лет
Хоккей
Гол Зыкова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
Футбол
Озил и Окслейд-Чемберлен намерены летом покинуть «Арсенал»
Футбол
«Райо Вальекано» расторг контракт с Зозулей
Футбол
Александр Гацкан: Арбитр принимал непонятные решения и сразу «посадил» всех на карточки
Баскетбол
УНИКС уступил «Барселоне» в Евролиге
Футбол
Игорь Шалимов: «Сельта» немного больше заслужила победу, чем мы ничью
все новости
Миннесота
Миннесотакалендарьстатистика
Тампа-Бэй
Тампа-Бэйкалендарьстатистика
Никита Кучеров
Никита Кучероввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости