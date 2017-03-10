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День в истории. Самюэлю Это’о исполнилось 36 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитый камерунский нападающий Самюэль Это’о, ныне выступающий за «Антальяспор». Ему исполнилось 36 лет.

Ранее он выступал за мадридский «Реал», «Леганес», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон» и «Сампдорию». Это’о – трехкратный чемпион Испании, двукратный победитель Кубка Испании и Суперкубка Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов. Победитель клубного чемпионата мира 2010 года.

В составе сборной Камеруна Самюэль дважды выиграл Кубок африканских наций, стал олимпийским чемпионом. За «Анжи» форвард выступал с 2011 по 2013 год. Он был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

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