Сегодня отмечает день рождения знаменитый камерунский нападающий Самюэль Это’о, ныне выступающий за «Антальяспор». Ему исполнилось 36 лет.

Ранее он выступал за мадридский «Реал», «Леганес», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон» и «Сампдорию». Это’о – трехкратный чемпион Испании, двукратный победитель Кубка Испании и Суперкубка Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов. Победитель клубного чемпионата мира 2010 года.

В составе сборной Камеруна Самюэль дважды выиграл Кубок африканских наций, стал олимпийским чемпионом. За «Анжи» форвард выступал с 2011 по 2013 год. Он был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».