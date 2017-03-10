День в истории. Йозефу Блаттеру исполнился 81 год
Сегодня отмечает день рождения бывший президент ФИФА швейцарец
Йозеф Блаттер. Ему исполнился 81 год.
Блаттер был избран президентом ФИФА в 1998 году и стал восьмым
человеком, который занял этот пост. Четырежды
он был переизбран и, таким образом, был на посту президента до 2015 года. Работать в ФИФА он начал в 1975 году, когда стал техническим директором организации.
Блаттер покинул пост президента после коррупционного скандала в
ФИФА. В 2015 году он объявил об уходе с поста президента. Позднее он был
отлучен от футбола на восемь лет. Новым президентом ФИФА стал Джанни Инфантино,
имеющий швейцарское и итальянское гражданство.
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