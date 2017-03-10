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День в истории. Йозефу Блаттеру исполнился 81 год

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения бывший президент ФИФА швейцарец Йозеф Блаттер. Ему исполнился 81 год.

Блаттер был избран президентом ФИФА в 1998 году и стал восьмым человеком, который  занял этот пост. Четырежды он был переизбран и, таким образом, был на посту президента до 2015 года. Работать в ФИФА он начал в 1975 году, когда стал техническим директором организации.

Блаттер покинул пост президента после коррупционного скандала в ФИФА. В 2015 году он объявил об уходе с поста президента. Позднее он был отлучен от футбола на восемь лет. Новым президентом ФИФА стал Джанни Инфантино, имеющий швейцарское и итальянское гражданство.

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