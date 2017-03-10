«Анахайм» одержал минимальную победу над «Чикаго»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Анахаймом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Анахайма».
Единственный гол в активе Кори Перри. «Анахайм» набрал 80 очков и
занимает четвертое место на Западе. У «Чикаго» 89 очков и второе место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Анахайм - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
Перри (Бьекса, Шоу), 37:44 (0:1).
Место и дата
10 марта 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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