Расписание трансляций Кубка мира в Контиолахти
Сегодня в финском Контиолахти стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.
Откроют этап две спринтерские гонки. 10 марта сначала на дистанцию выйдут мужчины, потом - женщины.
В субботу, 11 марта, пройдут две гонки преследования, а завершат программу этапа, 12 марта, две эстафеты - супермикст и смешанная.
Расписание трансляций
Кубок мира
Восьмой этап
Контиолахти, Финляндия
10 марта
16:30 мск - спринт (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:20 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
19:45 мск - спринт (женщины)
Запись - «Матч ТВ» (21:55 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
11 марта
14:00 мск - гонка преследования (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (13:50 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
17:15 мск - гонка преследования (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (17:05 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
12 марта
15:30 мск - супермикст
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (15:30 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
18:15 - смешанная эстафета
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (18:25 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»