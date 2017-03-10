Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Расписание трансляций Кубка мира в Контиолахти

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в финском Контиолахти стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Откроют этап две спринтерские гонки. 10 марта сначала на дистанцию выйдут мужчины, потом - женщины. 

В субботу, 11 марта, пройдут две гонки преследования, а завершат программу этапа, 12 марта, две эстафеты - супермикст и смешанная. 

Расписание трансляций

Кубок мира

Восьмой этап

Контиолахти, Финляндия

10 марта

16:30 мск - спринт (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:20 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

19:45 мск - спринт (женщины)

Запись - «Матч ТВ» (21:55 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт» 

11 марта

14:00 мск - гонка преследования (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (13:50 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

17:15 мск - гонка преследования (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (17:05 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

12 марта

15:30 мск - супермикст

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (15:30 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

18:15 - смешанная эстафета

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (18:25 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт» 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пусть солдаты немного поспят. Какой подарок биатлонистам сделали в КонтиолахтиПусть солдаты немного поспят. Какой подарок биатлонистам сделали в КонтиолахтиСегодня в Контиолахти начнется восьмой этап Кубок мира по биатлону – тот самый, что планировалось провести на российской земле, в Тюмени.Кубок мира. Спринт. Женщины. Начало текстовой трансляции в 19:45 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Кубок мира. Спринт. Мужчины. Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Кубок мира. Спринт. Шипулин стартует 27-м, Гараничев – 30-мСтал известен старт-лист мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Кубок мира. Спринт. Старых стартует 48-й, Шумилова – 57-йСтал известен старт-лист женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Шемпп пропустит этап Кубка мира в КонтиолахтиСтал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает Deutscherskiverband.de.Шипулин и Акимова продолжают лидировать в рейтинге СБРЛидер сборной России Антон Шипулин продолжает лидировать в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).Мартен Фуркад выступит на этапе Кубка мира в КонтиолахтиСтал известен состав сборной Франции на этап Кубка мира в финском Контиолахти.Александр Касперович: Подчуфарова завершила сезон, Слепцова примет участие в чемпионате РоссииГлавный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги этапа Кубка мира в корейском Пхенчхане.Леонид Гурьев: Сливко будет полезно выступить в личных стартах на Кубке мираЗаслуженный тренер России Леонид Гурьев прокомментировал выступление своей подопечной Виктории Сливко на кубке IBU в Контиолахти.Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Предолимпийская неделя в корейском Пхенчхане завершена. Как и чемпионат мира, она оставила смешанные чувства.Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в КонтиолахтиГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал составы мужской и женской команд, которые поедут на восьмой этап Кубка мира в финский Контиолахти.Павел Ростовцев: Цветков в эстафете был совершенно на себя не похожТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Мужская сборная России выиграла малый Хрустальный глобус в зачете эстафетМужская сборная России по биатлону завоевала малый Хрустальный глобус в зачете эстафет.Антон Шипулин: Олимпийская трасса в Пхенчхане – моя. Здесь много мест, где надо включатьсяЛидер сборной России Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Прозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобусПрозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобусСборная России впервые в сезоне не смогла попасть на пьедестал в мужской эстафетной гонке.Евгений Гараничев: Только сейчас набрал форму, которая должна была быть на старте сезонаРоссийский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Максим Цветков: Отвратительно справился со своим этапомРоссийский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты в рамках Кубка мира в Пхенчхане.Сборная Франции выиграла эстафету в Пхенчхане, россияне – четвертыеСборная Франции выиграла эстафету в Пхенчхане, россияне – четвертыеФранцузские биатлонисты стали победителями эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Ирина Старых: Это тот результат, на который мы готовыРоссийская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала 12-е место сборной России в эстафете на Кубке мира в Пхенчхане.
Россия
Россиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости